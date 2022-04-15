CNN – Маск заявил о готовности купить Twitter целиком

Глава Tesla Илон Маск выступил с предложением купить все не принадлежащие ему акции Twitter, передаёт CNN. Он также заявил, что эту компанию нужно преобразовать, и пообещал раскрыть её «необычайный потенциал».



AP

Глава компании Tesla Илон Маск выступил с предложением купить Twitter, заявив, что, по его мнению, компанию необходимо «преобразовать», пишет CNN.



Согласно заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Маск предложил приобрести все не принадлежащие ему акции Twitter по $54,2 за акцию, таким образом стоимость компании должна составить $41,4 млрд. Это, как отмечается в статье, на 38% выше её стоимости на момент закрытия биржи 1 апреля — в последний день торгов перед тем, как Маск объявил, что стал крупнейшим акционером Twitter — и на 18% выше цены на момент закрытия биржи в эту среду.



Глава Tesla сказал, что это его «лучшее и финальное предложение», добавив, что, если оно не будет принято, ему придётся пересмотреть свою позицию в качестве акционера.

Маск направил компании Twitter письмо с предложением в среду вечером.



«Я инвестировал в Twitter, так как верю, что у него есть потенциал стать платформой для свободы слова во всём мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для функционирующей демократии, — заявил он в письме, которое отправил в Twitter. — Однако, вложив свои средства, я теперь понимаю, что компания в её нынешнем виде не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию».



Как указывается в статье, это письмо было адресовано Брету Тейлору, председателю правления Twitter, а не генеральному директору Парагу Агравалу, который принял этот пост прошлой осенью.

В завершение Маск написал: «У Twitter необычайный потенциал. Я его раскрою».

Соцсеть Twitter в четверг подтвердила, что получила это предложение. Компания заявила, что её правление тщательно его изучит, «чтобы определить курс действий, который, по его мнению, отвечает интересам компании и всех акционеров Twitter».

Как отмечается в статье, на настоящий момент Маск владеет более 9% акций Twitter.