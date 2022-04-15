Stern – Арктика может стать новой ареной противостояния великих держав

Украинский кризис делает вновь актуальным геополитическое противостояние в Арктике, пишет Stern. Как отмечает издание, арктические державы интересуются регионом по целому ряду причин, среди которых обильные природные ресурсы и новые морские пути. Активное наращивание вооружений в регионе как со стороны России, так и со стороны НАТО, может превратить Арктику в новую арену противостояния великих держав, резюмирует Stern.



AP

Арктика может стать новой ареной противостояния между Россией и НАТО, пишет Stern. Как отмечает издание, четыре из пяти арктических стран входят в альянс: США, Канада, Дания и Норвегия. «Этот регион имеет стратегическое значение для безопасности всего евроатлантического пространства. Кроме того, в Арктике растёт стратегическая конкуренция. В последние годы мы наблюдаем там значительный рост российской военной активности», — приводит издание слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Глава альянса заявил, что РФ восстановила свои арктические укреплённые пункты, созданные ещё в советские времена. Кроме того, РФ использует регион для испытаний новых видов вооружений и в качестве базы для своего стратегического подводного флота. «Наращивание российских вооружений является серьёзнейшим вызовом для стабильности и безопасности членов альянса на Севере», — заявил Столтенберг.

Как отмечает издание, в свете украинского кризиса геополитическая роль Арктики снова возвращается на повестку дня. Арктические державы интересуются этим регионом по целому ряду причин: во-первых, Арктика богата природными ресурсами, такими как нефть и газ. Stern отмечает, что таяние льдов делает ресурсы более доступными. Кроме того, Арктический регион открывает новые возможности для морских путей между Азией и Европой.

В этой связи наращивание военного присутствия в Арктике может быть опасным, пишет Stern. Издание отмечает, что военные учения РФ и НАТО могут создать в Арктике нестабильность: в свете растущего напряжения между США и Россией, а также увеличивающегося отмежевания американской и китайской экономик Арктика может стать ареной противостояния великих держав.

Как отмечает Stern, в США уже реагируют: Вашингтон укрепляет своё присутствие в Арктике и проводит военные учения. К примеру, в марте в Норвегии состоялись учения НАТО, в которых приняли участие 27 стран альянса.

Проблема Арктики состоит в том, что в регионе нет универсальной административной системы, пишет Stern. В 1996 году был создан Арктический совет, призванный способствовать кооперации между арктическими державами. Однако на данный момент деятельность совета заморожена. Впрочем, по мнению американского мозгового центра Rand Corporation, имеет смысл возобновить диалог, поскольку только так можно добиться необходимой прозрачности в военной сфере и повысить эффективность в решении арктических вопросов.