Мнение: Что случилось с “Москвой”? – Она утонула



Знаменитая фотография – экипаж подлодки “Курск”, парадное построение.

Да ну вашу ж мать…Признались, наконец. Прослеживается некая параллель с затянувшейся историей ухода Жириновского – который за истекшие 2 месяца умирал три раза, и первые две его смерти – в середине февраля и ближе к концу марта – настойчиво опровергали и даже грозились “судить за фейки”, а в начале апреля смерть все же признали… после чего даже самым кондовым наблюдателям стало ясно, что умер он все-таки в феврале.

Вот и с ракетным крейсером “Москва”. Собственно, о том, что он лег на борт и вот-вот утонет, сообщили еще прошлой ночью турки и румыны. Нет, Минобороны весь день пыталось всем морочить голову, пока уже ближе к полуночи не признало неизбежное: крейсер Москва УТОНУЛ.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ракетный крейсер “Москва” затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара от детонации боезапаса. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

“При буксировке крейсера “Москва” в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул”, – сообщили в военном ведомстве”.

Вообще, конечно – это удар грома. Потеря ТАКОГО корабля – это уже что-то похожее на Цусиму. Но черт бы со всеми там военными соображениями – сколько затонуло “калибров”, сколько С300… Важнейший вопрос – КОГДА он все-таки затонул? И главное – что с экипажем?!!

Ведь было сообщение от турок (самое первое, еще тогда, когда наши изображали полное невменько) – что часть моряков спас какой-то турецкий сухогруз. Называли и число спасенных – 54 человека. Но ведь весь экипаж такой громадины – больше чем полтысячи человек! Был шторм. Ночь. А их кто спас? И спасли ли??

В том же сообщении ТАСС со ссылкой на Минобороны – что “экипаж был эвакуирован”. А на самом деле?

Сейчас наверняка у всех одна четкая ассоциация: самое начало правления Путина (тогда никто не думал, что он будет сидеть следующие 20 лет) – гибель подлодки “Курск”. Тоже, кстати, “ракетный крейсер” – его официальное название. Только – подводный. Он “потерпел крушение” (так записано в Википедии) 12 августа 2000 года. И все 107 человек его экипажа погибли. Некоторые, помню, тогда еще шептались – что-то как-то совсем нехорошо начинается правление нового президента, плохое это, мол, предзнаменование. Но остальные отмахивались – да при чем здесь президент, что вы каркаете, “Курск” сам потонул… Отчего потонул “Курск” – так ведь и неизвестно, это одно из первых недорасследованных дел, которых потом будет еще ой как много. Одна из версий, помню – что “Курск” накрыл своим залпом по случайности наш же крейсер “Петр Великий”. Другая – “столкновение с подлодкой НАТО”, какой, почему – бог весть…

Но я помню еще, как все в России тогда искренне переживали из-за “Курска”. Была реальная всенародная скорбь. Мы тогда работали в Серпухове на выборах – так весь Серпухов на время забыл о выборной суете, об осеннних приготовлениях, люди только и говорили, что о “Курске”… Фотографии его моряков публиковались во всех местных газетах, многие плакали, раскрывая их.

А еще через год многих шокировало, когда президент, давая интервью какому-то американскому ведущему (тогда он еще давал интервью американским ведущим, причем сам находясь в Америке – сейчас такое даже трудно представить), в ответ на вопрос “А что случилось с вашей подлодкой “Курск”? – улыбнулся (!) и ответил: “Она утонула”. И я знаю, были люди, для которых это было первым звоночком – что-то у нас с президентом не то…

Но что я точно помню – что после гибели “Курска” в стране объявили траур. Хотя его экипаж – 107 человек. Экипаж “Москвы” – более 500.

Сейчас нам ничего толком не сообщают. Над всем флер как бы военной тайны – мутят воду, недоговаривают. Но мне кажется, что еще что-то случилось и с нами. Народ то ли притерпелся, то ли очерствел. Таких искренних слез, какие я видел часто в дни прощания с “Курском” в глазах многих совершенно посторонних людей – сейчас я уже не увижу.

А моряков очень жалко. И страшно даже представить их смерть – ночью, в шторм, в холодном и по-настоящему Черном море.