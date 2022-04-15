 

Депутат Госдумы призвал нанести ответный удар по центру принятия решений в Киеве

15.04.2022, 1:10, Новости дня
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России следует нанести ответный сокрушительный удар по центру управления в Киеве, сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, говоря об ударах Украины по российской территории.

«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», – сообщил Шеремет РИА «Новости».

Он добавил, что украинские власти осознали, что скоро проиграют, потому начали воевать с мирным населением.

«Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», – заключил депутат.

Ранее в Минобороны предупреждали, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.

В СК РФ заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.

Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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