 

Армения начала оплачивать газ из РФ в рублях

15.04.2022, 1:10, Новости дня
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Ереван начал расплачиваться за российский газ рублями, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян, в этой валюте уже прошло несколько платежей.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», – сказал Керобян в интервью РБК.

Он пояснил, что ценообразование проводится в долларах, но оплата проходит в рублях.

«Действительно, контракт Газпрома на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», – сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.

Также президент РФ поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.

Напомним, Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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