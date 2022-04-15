Роскосмос запланировал создать первый беспилотный трамвай до конца года

Предприятие Роскосмоса в конце 2022 года планирует начать сборку первого беспилотного трамвая, сообщил генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос) Роман Новиков.

«Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года», – цитирует Новикова ТАСС.

В 2020 году Новиков сообщал, что российский беспилотный трамвай сможет в ближайшем будущем выйти на маршрут.

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