Свидетель Джонни Деппа рассказал, откуда появились синяки на лице Эмбер Херд

В Фэрфаксе, штат Вирджиния, продолжается судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд. И в ходе допроса всплывают новые подробности отношений бывших супругов. После шокирующего заявления Эмбер об изнасиловании и показаний старшей сестры Джонни, перед присяжными выступил еще один свидетель – художник Исаак Барух. Он жил по соседству с пентхаусом пары и был свидетелем всего, что происходило между супругами.

Свою речь Барух начал с того, что Эмбер и Джонни “всегда любили друг друга” и “относились друг к другу как к золоту”. Однако в любой семье бывают сложные моменты. Исаак заверил, что никогда не видел, чтобы Депп поднимал руку на молодую супругу, но дважды был свидетелем их ссор. Первая была телефонная:

Джонни сидел за кухонным столом и что-то кричал в телефон. На другой линии была Эмбер. Это было понятно, потому что говорили они по громкой связи.

Оба были на эмоциях, но о чем спорили, Барух не понял. Вторая размолвка произошла 21 мая 2016 года. Как раз после этого Эмбер подала документы о разводе, а позже обвинила Деппа в домашнем насилии. Барух подтвердил, что перед дверью в пентхаус пары действительно сидел осколки стекла и лужу вина на земле. Он вспомнил, что когда решил выяснить, в чем дело, ему открыл один из друзей Эмбер Джош Дрю. Он “высунул голову из двери” и сказал, что у Эмбер и Джонни “был тяжелый день”. А на следующее утро – Барух помнит это хорошо, потому что в тот день у него был день рождения – он столкнулся в коридоре с Херд и она сказала:

Джонни приходил прошлой ночью, он стал агрессивным, поэтому я меняю замки.

Никаких отеков, синяков, порезов или покраснений на лице Херд – несмотря на то, что она сказала, что Депп бросил в нее телефон – он, не видел:

Эмбер выглядела как Эмбер. Тогда не было похоже, что на ней был макияж, – сказал Барух, добавив, что поэтому очень удивился снимкам, которые Херд потом опубликовала в соцсетях.

На это адвокаты актрисы заметили, что Барух не может знать, как Эмбер красится в повседневной жизни. А потому мог просто не заметить, что синяки были искусно замазаны. На это у Исаака нашлась еще одна история про “побои” Херд. В июне 2016 года на суде с Джонни Деппом актриса была замечена с новыми травмами: на левой щеке Эмбер был синяк, а на шее были заметны пятна, по форме напоминающие отпечатки пальцев. Их авторство тогда приписали Илону Маску, который часто заезжал к Херд после того, как Джонни покинул их с Эмбер пентхаус. Барух подтвердил, что Илон действительно был гостем актрисы. Это он видел лично – как и запись с видеокамер накануне того суда с Деппом. На видео сестра Херд бьет ее по лицу, а затем они обе смеются.

Заседания продолжатся в ближайшие дни.