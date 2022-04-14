 

Стало известно о признании экс-чиновницы Минобороны по делу о мошенничестве

14.04.2022, 23:45, Новости дня
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Экс-заместитель главы департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны Мария Солодяжникова дала признательные показания по делу о мошенничестве, связанном с реконструкцией очистных сооружений войсковой части Комсомольска-на-Амуре, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи предъявили Солодяжниковой Марии Алексеевне обвинение в окончательной редакции. После того как от нее было получены признательные показания, в которых она признала свою вину, ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что на данный момент устанавливаются другие фигуранты дела, среди них могут быть и высокопоставленные чиновники.

До этого стали известны подробности по делу о «рекордной взятке» в Минобороны в отношении экс-главы продовольственного управления ведомства Александра Бережного и нескольких других фигурантов.

В 2017 году сообщалось, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин подозревается в получении 368 млн рублей как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам. Тогда же был арестован занимавший пост главы продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, непосредственный руководитель полковника Вакулина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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