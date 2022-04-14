 

США выразили готовность помогать Армении и Азербайджану в установлении мира

14.04.2022, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон готов помогать в достижении всеобъемлющего мира между Ереваном и Баку, в том числе через Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы приветствовали <…> прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна и президента [Азербайджана Ильхама] Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ», – цитирует Прайса ТАСС.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с Пашиняном и Алиевым указывал на готовность продолжать поощрять мирные переговоры между странами.

Также США готовы к двустороннему сотрудничеству в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ для достижения «долгосрочного всеобъемлющего мира».

Ранее Армения выразила надежду на восстановление Россией статуса-кво в Карабахе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Число пострадавших в ДТП с «Газелью» под Астраханью увеличилось до восьми человек

28.06 / Фесенко о предписании главы НАПК о назначении Витренко: Безусловно, это говорит об определенных политических амбициях Новикова

07.04 / Минюст США утвердил санкции против «Северного потока – 2»

08.11 / Власти Грузии выплатят надбавку пенсионерам, которые вакцинируются от коронавруса

06.11 / Турецкий политолог – для Эрдогана безопаснее бросить вызов Макрону, чем Путину или Трампу

07.12 / В России оппозиционера Соловья арестовали на 10 суток

21.09 / Полиция задержала захватившего заложников мужчину в Германии

24.08 / Лукашенко с автоматом прошёлся по опустевшим улицам Минска

20.08 / VOAэкспресс 19 августа 2020

30.12 / “Вау, вау, вау, какая красивая!” Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика