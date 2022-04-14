ДТП в Псковской области привело к смерти двух пассажиров
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Авария под Псковом закончилась трагически. Согласно данным источника, мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Произошло столкновение с другим авто неподалеку от населенного пункта Исса.
Как передает сайт VSE42.RU, в результате ДТП оба водителя получили травмы. Скончались двое пассажиров пенсионного возраста.
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