 

ДТП в Псковской области привело к смерти двух пассажиров

14.04.2022, 23:30, Разное
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Авария под Псковом закончилась трагически. Согласно данным источника, мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Произошло столкновение с другим авто неподалеку от населенного пункта Исса.

Как передает сайт VSE42.RU, в результате ДТП оба водителя получили травмы. Скончались двое пассажиров пенсионного возраста.



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