Мнение: О добром и злом полицейском



Фото © ТАСС

Ну что ж, задачи определены, роли распределены, за работу, товарищи!

И давние «товарищи» опять работают. В тандеме. Только теперь уже по-новому в новых условиях.

Российский президент Владимир Путин фактически признал, что… европейцы «задерживают перевод платежей» за российский газ. В принципе, понятно, что это означает. Не «взрыв», а «хлопок». Не «экономический спад», но «отрицательный рост». Не «увольнения

наёмных работников», а «высвобождение рабочих мест»…

Все люди взрослые, все прекрасно понимают.

Тем не менее, никаких «не будут платить — отключим газ» нет и в помине. А есть вполне рутинное: «поставлена задача…, постепенно уходить…, в целом мы намерены…». Такое грустно слушать поколению победителей.

Зато вот — слова не мальчика для битья, но государственного мужа, ласкающие слух.

Нынешний замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев опять отличился. А ведь когда-то именно его некоторые принимали за «либерала» в противовес старшему по тандему!

О сути всех этих тонких намёков говорить нечего. Но нужно напомнить исторический факт. В 1983 году тогдашний генсек ЦК КПСС, бывший председатель КГБ #СССР Юрий Андропов уже испробовал аналогичный шаг. «В ответ» на размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе и запуск программы СОИ он отдал приказ отправить в ГДР и ЧССР партию новых, более точных тактических ядерных ракет с разделяющимися боеголовками, а также увеличить число подлодок с ЯО у американских берегов. Страна втянулась в новый виток «гонки вооружений» и…надорвалась экономически.

Другое дело, что метаморфоза от «либерала» к «ястребу» в целом отвечает сегодняшним настроениям глубинного народа. Не случайно, как на дрожжах, растёт популярность чеченского президента Рамзана Кадырова. Но видимо, его амбиции пугают российский истеблишмент, опасающийся появления второго «кавказского горца», ещё более необузданного.

Поздравим друг друга с новым-старым преемником?

—