 

Пригожин высказался об уехавшей из РФ Пугачевой

14.04.2022, 22:22, Новости дня
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Уехавшая из РФ вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным певица Алла Пугачева имеет право проживать там, где захочет, сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, говоря об ее отъезде из страны.

«Алла Борисовна Пугачева доказала популярность и востребованность своим трудом. Сегодня у нее появилась возможность наслаждаться своими детьми. Где она хочет это делать – это ее личное право», – сказал Пригожин, передает «Мослента» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Он напомнил, что российские законы не запрещают иметь двойное или тройное гражданство и находиться на другой территории. Продюсер отметил, что сейчас шесть миллионов российских граждан находятся на территории западных стран.

Ранее СМИ сообщали, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле в особняке. Также, по слухам, Галкин уже пригласил местных политиков на свои выступления.

Напомним, в начале марта Пугачева опровергала слухи о своем переезде в Израиль, она заявляла, что «лечение не является эмиграцией».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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