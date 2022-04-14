 

Вашингтон заявил о поддержке дипломатических контактов с Москвой

14.04.2022, 22:22, Новости дня
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Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности, сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

«В этом цель нашего дипломатического присутствия в РФ и по всему миру – иметь возможность поддерживать контакты с принимающими странами. У нас, конечно, есть работающее посольство в Москве. Посол [Джон] Салливан, как и его заместители и коллеги, поддерживают регулярные контакты с российскими коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес», – цитирует Прайса ТАСС.

Он добавил, что дипломатические отношения – это возможность «четко, эффективно и зачастую откровенно» поддерживать контакты, это особенно важно в периоды роста напряженности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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