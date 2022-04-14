 

Как перестроится экономика России в эпоху санкций Запада: объяснил ученый

14.04.2022, 22:05, Разное
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После начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса западные страны начали оказывать серьезнейшее давление на Россию. Как в эпоху санкционного противостояния должна перестроиться отечественная экономика, объяснил кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Он обратил особое внимание, что стремление Китая занять свою позиции в российской экономики. В интервью изданию “Украина.ру” эксперт призвал не заменять процесс импортозамещения на “китаезамещение”. Меж тем, он отметил, что Пекин в эпоху санкций может помочь Москве пережить самые трудные времена и выстроить новые логистические связи.

Экономист подчеркнул, что на фоне западных ограничений наша страна должна перейти к мобилизационной экономике. По его словам, народное хозяйство России уже не вернется в прошлые времена. Однако именно в этом и заключается позитивный момент, считает аналитик.

Ученый уверен, что Вашингтон и Брюссель в ходе противостояния с Москвой не смогут добиться экономической блокады нашей страны и разрушения технологических процессов. По словам экономиста, России сегодня следует найти баланс между собственным производством и закупкой продукции у того же Китая.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин обратил внимание, что антироссийские санкции в значительной степени отразились и на экономике западных стран. По словам главы государства, после введения ограничений в США и Европе выросла инфляция и начались кризисы.



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