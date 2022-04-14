Мнение: Остерегайтесь британских офшоров, юань захватывает Мосбиржу и перспектива смерти доллара

1. Западные офшоры стремительно уничтожают свою репутацию надёжных налоговых гаваней для бизнесменов со всего света. Какая уж там экономия на налогах – в британских офшорах теперь просто в открытую, совершенно беззастенчиво грабят:

https://www.occrp.org/ru/daily/16194-7-21

Суд Джерси заморозил активы на сумму более семи миллиардов долларов, связанные с российским бизнесменом Романом Абрамовичем — это эквивалентно половине его публично оцениваемого состояния. Об этом сообщает Bloomberg. Состояние Абрамовича издание оценивает в 13,9 миллиарда долларов.

Кроме того, полиция острова получила ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны с деятельностью миллиардера.

Помните, сколько было натужных смешков, когда у нас запускали офшоры на острове Русский (Владивосток) и острове Октябрьский (Калининград)? Дескать, какой же дурак поверит Кремлю, когда есть надёжные, проверенные офшоры, свято следящие за сохранностью денег резидентов и за строгим соблюдением всех законов? Вот, пожалуйста, и причина выводить деньги с Запада в Россию — чтобы их не украли американцы или европейцы.

И, да, для справки. Если вы думаете, будто на нашей планете существуют какие-нибудь нейтральные офшоры, власти которых не зависят полностью от какой-нибудь крупной ядерной державы, у меня плохие новости для вас.

2. Юань стремительно вытесняет доллар в России:

https://lenta.ru/news/2022/04/12/moex_china/

Объем сделок с юанем на Московской бирже поставил рекорд: 11 апреля оборот приблизился к 25,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные площадки.

Рост объемов сделок начался в конце февраля 2022 года. По итогам торгов на Мосбирже 28 февраля оборот превышал 1,2 миллиарда. При этом курс юаня рос, максимальная стоимость китайской валюты фиксировалась 9 марта — 23,01 рубля. К моменту написания новости курс достиг 12,49 рубля, незначительно падая к российской валюте.

3. Журналисты ведущего британского финансового издания начали подозревать что-то нехорошее. Финансовые санкции Запада уничтожают вовсе не экономику России, а западное финансовое доминирование в мире:

https://lenta.ru/news/2022/04/11/dollar/

Обозреватели газеты Financial Times, оценивая перспективу «смерти» доллара, пришли к выводу, что превращение американской валюты в оружие может ее подорвать и расколоть мировую финансовую систему.

По мнению журналистов, санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар. «США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», — говорится в публикации.