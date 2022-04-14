“Думаю о тебе каждый день”: Джон Траволта почтил память покойного сына в день его 30-летия

Сегодня в своих социальных сетях Траволта поделился совместной фотографией с сыном Джеттом, который погиб 13 лет назад. Старшему сыну актера и его супруги Келли Престон могло бы исполниться 30 лет. Траволта выбрал архивный черно-белый снимок и написал:

Мой дорогой Джетти, я скучаю больше, чем можно выразить словами. Думаю о тебе каждый день. С днем рождения. С любовью, твой папа.

Напомним, Джетт Траволта погиб в январе 2009 года в возрасте 16 лет во время семейного отпуска на Багамах. В результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, подросток ударился головой о ванну гостиничного номера в отеле Old Bahama Bay на острове Гранд-Багама.

Джон Траволта с младшим сыном Бенджамином Джон Траволта с дочерью Эллой Блю

Нынешний день рождения Джетта приходится незадолго до второй годовщины смерти его матери и жены Траволты – Келли Престон, которая скончалась летом 2020 года от рака молочной железы. Ей было 57 лет.

Утром 12 июля 2020 года Келли Престон, любимая жена и мать, скончалась после двухлетней борьбы с раком молочной железы, – эксклюзивно сообщил изданию PEOPLE представитель семьи.

Траволта, который был женат на Престон почти три десятилетия, подтвердил тогда ее смерть постом в социальных сетях:

С горечью сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла битву с раком молочной железы. Она мужественно боролась благодаря любви и поддержке множества людей.

В прошлом году Джон также вспоминал жену в День матери.

Джон Траволта и Келли Престон