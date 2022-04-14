 

Танцевальная двигательная терапия поможет в борьбе с депрессией

14.04.2022, 21:40, Разное
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Не первый десяток лет ученые исследуют танцевальную двигательную терапию. Она эффективна для нормализации артериального давления, а также полезна при болезни Паркинсона, но недавно выяснилось, что данный психотерапевтический инструмент помогает справиться с депрессией.

Известно, что танцевальная двигательная терапия помогает объединить все аспекты личности человека. Недавнее исследование продемонстрировало, что данный вид воздействия способствует снижению тревожности, беспокойства, устраняет депрессию и бессонницу.

Некоторые эксперты уверены, что танцевальная двигательная терапия также является отличной профилактикой онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, но это еще предстоит определить.



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