Танцевальная двигательная терапия поможет в борьбе с депрессией

Не первый десяток лет ученые исследуют танцевальную двигательную терапию. Она эффективна для нормализации артериального давления, а также полезна при болезни Паркинсона, но недавно выяснилось, что данный психотерапевтический инструмент помогает справиться с депрессией.

Известно, что танцевальная двигательная терапия помогает объединить все аспекты личности человека. Недавнее исследование продемонстрировало, что данный вид воздействия способствует снижению тревожности, беспокойства, устраняет депрессию и бессонницу.

Некоторые эксперты уверены, что танцевальная двигательная терапия также является отличной профилактикой онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, но это еще предстоит определить.