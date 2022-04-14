Мнение: Священное право частной собственности
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Во время своего выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Салливан рассказал, что в Белом доме не собираются возвращать арестованные активы российских бизнесменов. «Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», – заявил он.
В принципе, это все что нужно знать про такую эфемерную конструкцию как "священное право частной собственности".
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Источник: Colonel Cassad
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