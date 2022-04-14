Боня и Шонэль – Личное мнение

Боня, в жалкой попытке попасть в европейские СМИ, чтобы в своём Монако выглядеть не возрастной приживалкой из домика для прислуги, а местечковой российской селебкой хотя бы категории F, порезала сумку СHANEL.



Фото: istockphoto.com

Ну, вы — в курсе.

При этом, борясь, как она говорит, с русофобией, Боня взывает к бренду СHANEL, называя его великим.

«Для бренда с такой великой историей и наследием стыдно вести себя подобным образом», — нудит Боня.

Какая же это чушь. Даже объяснять не хочется, почему, но я всё равно это сделаю.

У модного бренда не может быть великой истории. Точка. Слово «великий» не применимо к истории модного бренда, каким бы востребованным этот бренд ни был.

Возьмём, например, фрукт. Грушу. Я люблю груши. Груши могут быть вкусными, сочными, спелыми, твёрдыми, мягкими, незрелыми, терпкими, но они не могут быть великими, понимаешь, Боня?

Точно так же как ты не можешь стать своей в кругах, в которые так отчаянно прорываешься и всё никак прорваться не можешь, так и груша, и бренд, торгующим шмотками, не могут быть великими.

Но тебе, Вика, которая крутит баранку автомобиля от дубайского сервиса по аренде машин в обмен на пиар, этого не понять.

Крути и дальше баранку, Боня, чтобы не платить за тачку, и режь на куски паль в обмен на микроскопическую заметку о себе в европейских газетках для не самых умных.

Ты никогда не станешь своей среди по-настоящему богатых людей. Слишком много суетишься, совсем не чувствуешь язык. Даже родной.

Изо всех сил пытаясь выглядеть дорого, ведёшь-то ты себя дёшево. Так выглядит правда, и уж тебе-то она известна лучше, чем кому бы то ни было.

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