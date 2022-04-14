СМИ: В Германии конфисковали яхту сестры Алишера Усманова

Власти немецкого города Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, ее владельцем является сестра российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, сообщило Bloomberg.

О том, что яхта Dilbar принадлежит Исмаиловой, сообщило Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ. В ведомстве также установили, что она сестра Алишера Усманова, которая также как и ее брат попала под западные санкции, передает «Ридус».

Dilbar по размеру в длину является шестой в мире яхтой по данным на 2020 год. Ее стоимость оценивают в 800 млн долларов. Установленный на ней бассейн является самым большим крытым бассейном для яхт в мире.

Ранее полиция острова Фиджи конфисковала яхту находящегося под санкциями российского миллиардера, сенатора Сулеймана Керимова.

Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс не исключил продажи яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга и передачи части вырученных денег Украине. Днем ранее в американских СМИ Турцию назвали раем для российских олигархов. В прошлую среду стало известно, что стоимость арестованных в Европе яхт российских бизнесменов оценивается в 1,8 млрд евро.

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