Госпрограмму развития Крыма решено увеличить до 580 млрд рублей

Финансирование госпрограммы развития Крыма после ее продления до 2027 года увеличат более чем на 223 млрд рублей, то составит около 580 млрд рублей, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«У нас, как мы знаем, программа работала до 2025 года, и ее объем был 360 млрд рублей. Сейчас провели мероприятия, и добавлено более 223 млрд рублей. Общая сумма до 2027 года составляет порядка 580 млрд рублей», – передает слова Гоцанюка ТАСС.

Ранее продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года поручил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в программу будут включены 126 новых мероприятий. До 2024 года за счет нее в общей сложности будут реализованы 229 мероприятий.

По словам главы страны, еще многое необходимо проработать для развития инфраструктуры Крыма. Также нужно решить вопрос увеличения срока реализации указанной программы на перспективу до 2030 года.

—