В Минтрансе рассказали о планах строительства новых магистралей

В РФ в 2022 году будет построено и реконструировано 228 км федеральных и 1598 км региональных автомобильных дорог, отремонтируют, в том числе капитально, 6,5 тыс. км федеральных и 16,8 тыс. км региональных трасс, сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.

По его словам, один из крупнейших масштабных объектов строительства последних лет – обход Волгограда протяженностью более 70 км. На четырехполосной трассе предусмотрено возведение восьми новых транспортных развязок, 23 мостов и путепроводов, в том числе через Волго-Донской канал.

В Татарстане ведутся строительно-монтажные работы на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Проект будет реализован в три этапа. В декабре 2021 года началось строительство на втором этапе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Строительство обхода Владикавказа в Северной Осетии решит одну из главных проблем – проезд большого количества транзитного транспорта через город, ведь он находится в 26 км от границы РФ и Грузии.

В этом году завершат строительство обхода Анапы, благодаря чему будет исключен проезд транзитного транспорта через курортный город.

Продолжается строительство скоростной трассы М-12 на участках от Москвы до Казани – порядка 800 км и от Дюртюли до Ачита – 275 км. Общая протяженность трассы составит около 1600 км.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 84 субъектах страны планируется привести в порядок 16 тыс. км дорог регионального и местного значения.

Так, в Самарской области в 2022 году завершится второй этап строительства мостового перехода «Фрунзенский». В Пензенской области в текущем году продолжается третий этап реконструкции улицы 40 лет Октября.

В Калужской области планируется завершить строительство обхода Калуги на участке Анненки – Жерело. Реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию Калужскую кольцевую автомобильную дорогу, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

В Вологодской области опережающими темпами завершается начатое в 2017 году строительство самого длинного в Вологодской области мостового перехода через р. Шексну в Череповце протяженностью 1131 м. Ранее проект строительства был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.

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