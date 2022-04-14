Стоимость нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE ускорила рост на 1,26% и достигла 110,15 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 19:53 стоимость Brent находилась на уровне 110 долларов за баррель, что на 1,12% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость Brent достигала 110 долларов за баррель 31 марта, передает ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 1,21%, до 105,48 долларов за баррель.

В четверг утром сообщалось, что мировые цены на нефть коррекционно снижаются после роста на 10% за два предыдущих дня. По состоянию на 7.44 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,08%, до 108,71 доллара за баррель.

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