 

Объявлено о готовящейся внеплановой индексации пенсий и МРОТ в России

14.04.2022, 20:52, Новости дня
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Власти РФ готовят внеплановую индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет», – сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Также отмечается, что по поручению президента РФ принято решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет.

Помощник президента также опубликовал данные за первый квартал, который показали «рекордный профицит бюджета».

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», – добавил Орешкин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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