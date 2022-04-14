Объявлено о готовящейся внеплановой индексации пенсий и МРОТ в России
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Власти РФ готовят внеплановую индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет», – сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что по поручению президента РФ принято решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет.
Помощник президента также опубликовал данные за первый квартал, который показали «рекордный профицит бюджета».
«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», – добавил Орешкин.
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