Маникюр будет держаться дольше: что для этого необходимо сделать

Бывают ситуации, когда забежать в салон на маникюр нет возможности, а делать что-то надо. Не бойтесь освежить его в домашних условиях. Главное – соблюдайте все правила нанесения обычного лака. Понятно, что дома не каждая имеет шеллак, но простой лак есть в нескольких экземплярах.

Подготовьте поверхность ногтя

Не спешите наносить цветной слой сразу же. Для начала надо подготовить ногтевую пластину, а очистить ее от старого слоя лака недостаточно. Снимите цветной слой, затем обработайте ноготь обезжиривателем. Средство снимет микрочастицы, застрявшие между волокнами ногтя, сделает его сухим и шершавым. Так молекулы лака смогут лучше закрепиться на поверхности.

Нанесение цветного слоя

Чтобы маникюр выглядел опрятно, не стоит наносить на ноготь больше двух слоев. Обычный лак долго просыхает, это не очень удобно, ведь мы привыкли к мгновенному затвердевания салонного шеллака. Нанесите один цветной слой, хорошо просушите его, затем нанесите второй. Избыток лака будет стекать и скапливаться по краям, это испортит внешний вид, поэтому не жадничайте. Цвет все равно будет ярким. Следите, чтобы по краям лак ложился очень тонким слоем, иначе высока вероятность быстрого скола. Сильно не трясите флакон, чтобы жидкость не вобрала в себя большое количество воздуха. Насыщенный воздухом, лак будет ложиться пузырями.

Если произошел скол

Если произошел скол, не паникуйте. Не надо срочно стирать весь лаковый слой. Возьмите деревянную палочку, обмакните ее в средство для снятия лака и аккуратно протрите место скола. Так вы сделаете края тоньше. Сверху нанесите новый слой лака. Один. Ноготь полностью покройте финишным средством.

Обновить и освежить цвет через несколько дней после использования можно ч помощью повторного нанесения финишного средства. Маникюр будет выглядеть свежим и ярким.

Уходовые средства

Не забывайте в течение дня пользоваться увлажняющий кремом для рук, а вечером ежедневно наносите на кутикулу и ноготь капельку масла. Уход за ногтями важно продолжать и после маникюра. Косметические средства замедляют процесс роста кутикулы, что добавляет маникюру еще несколько дней на жизнь. Не лишним будет напомнить, что кутикулу обрабатывают исключительно специальными средствами, не рвут и не кусают. Так вы можете занести инфекцию. Соблюдайте меры предосторожности. Все инструменты должны быть обработаны спиртом или специальными средствами, а руки помыты с мылом или обработаны санитайзером.