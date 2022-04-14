 

Россиянам объяснили порядок возврата денег за услуги ЖКХ

14.04.2022, 20:42, Разное
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Некоторые собственники не подозревают, что у них накопилась переплата за коммунальные услуги. Оказывается, что можно вернуть переплаченные деньги или включить их в счет оплаты на следующий месяц. Собственник имеет на это полное право.

Переплата по услугам ЖКХ может накопиться по нескольким причинам. К примеру, была какая-то авария теплосети или короткий перерыв в предоставлении услуг, в том числе перебои с поставками водоснабжения или электроэнергии, а также отопления и газа. Какой бы ни была причина отключения, потребитель не обязан платить за тот отрезок времени, когда не получал услугу.

Кроме того, потребитель может не платить за услуги низкого качества. Требования к ним устанавливаются СанПиНом, постановлением правительства, а также договором с УК. Если качество и температура воды, а также температура воздуха в квартире не укладываются в заданные рамки, то потребитель вправе требовать перерасчет.

Переплата по коммунальным услугам может возникнуть и из-за отсутствия жильцов. Если пять и более дней в квартире никого не было, то собственник вправе рассчитывать на перерасчет, написав заявление. По умолчанию переплату по ЖКХ должны включить в счет оплаты услуг за следующий месяц.



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