 

Из-за подорожания стройматериалов цены на квартиры в Москве взлетели

14.04.2022, 20:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве подорожали квартиры в новостройках. Такую динамику стоимости жилья зафиксировали эксперты по недвижимости. Причем цены растут сразу во всех классах новостроек, особенно в элитном сегменте – на 13%. Стоимость 1 кв. м достигла 1,8 млн руб. Квартиры бизнес и комфорт-класса, а также апартаменты тоже показали рост цен.

Эксперты считают, что застройщики повышают стоимость квадратных метров в ожидании увеличения стоимости стройматериалов и услуг подрядчиков. Также на рынок недвижимости постоянно влияет ряд других внешних факторов, в том числе курс валюты.

Квартиры бизнес-класса подорожали чуть меньше – на 7%. Стоимость 1 кв. м составила 421 тыс. руб. Такая динамика обуславливается регулированием цен внутри проектов.

Цена на квадратный метр в новостройках комфорт-классах Москвы за первый квартал 2022 года увеличилась на 8% и составила 284 тыс. руб. Квадрат жилья в премиу-сегенте новостроек составила 772 тыс. руб., что на 10% больше, чем в прошлом квартале. В общей сложности столичные новостройки подорожали больше чем на четверть.

Ранее сообщалось, что россияне могут вернуть переплаченные за услуги ЖКХ деньги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Транспортная реформа Петербурга снизила уровень комфорта граждан при пользовании автобусами

15.08 / Мнение: Обыкновенное убийство

22.07 / Мнение: Солнечное гало в Жуковском

04.01 / Люди Х с палочками

06.05 / Новую станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в 2021 году

23.07 / Мнение: Пенсионный опыт Норвегии – почему он не применим в РФ

12.04 / Нейробиологи рассказали, как ИИ распознает лица людей

28.06 / Шоумен Солнцев сравнил лапшу быстрого приготовления с прической Бузовой

28.07 / Были да сплыли. Почему исчезают антитела к SARS-Cov-2?

21.07 / Арест Фургала. Назначение Дегтярева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика