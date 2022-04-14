Влад Соколовский о съемках с Милошем Биковичем, Ангелине Сурковой и новорожденном сыне

Влад, здравствуйте! Поздравляю вас с рождением сына! Как ощущения?

Спасибо большое! Ощущения космос, конечно же. Потому что это самое большое счастье в жизни, когда рождается человек. И вообще мы огромный спектр эмоций испытываем ежедневно.

Как себя чувствует Ангелина? Дэвид же – первенец для нее.

Да, для нее это первый опыт материнства. Ну, сейчас уже лучше, она восстановилась после родов.

Как вы сейчас разделяете обязанности? Кто-то вам помогает с малышом?

Да рандомно, на самом деле (смеется). Но к нам сейчас часто приходит мама Ангелины и есть возможность выбираться. Можно, конечно, сесть дома, но не знаю, насколько бы нас хватило морально. Поэтому я очень рад, что у нас есть такая опция и что она может нам помогать.

Беременность Ангелины совпала со съемками в сериале “The Телки”. Сложно ли было совмещать и надолго оставлять ее?

Да, съемки же такая штука: какие-то смены добавляют, убирают, переносят постоянно. Мы ориентировались по ситуации и старались решать все вопросы на позитиве. Это был такой “няшный” период, если можно так сказать… Я даже успел так построить графики так, что нам удалось в ноябре полететь в Таиланд, а вообще за всю беременность трижды свозить Лину погреться, напитаться витамином D, наесться фруктами. Так что я постарался организовать все это наилучшим образом.

Вы сыграли в сериале друга главного героя (его играет Милош Бикович) и брата его жены (в исполнении Оксаны Акиньшиной). Как вы бы сами описали своего персонажа?

Мой персонаж – хороший парень, но он существует сам по себе. С одной стороны, он хочет казаться классным парнем, с другой, окружающие не дают ему этого сделать и даже главный герой (Бикович) периодически напоминает ему его место. Неоднозначная такая история, но у нас все получилось. Прекрасная команда, режиссер.

Причем много лет назад я пробовался на роль в другой экранизации этого же романа. Но я не попал на него по каким-то обстоятельствам, не сложилось. Поэтому когда меня позвали в этот проект во второй раз, но уже другой режиссер, я подумал, что это знак и, как минимум, просто прикольно. Но еще веселее получилось с пробами: мне сказали, что нужно сегодня до определенного часа прислать самопробы (записать себя на видео – ред.). Я резко перестраиваю график, переношу встречи и еду домой. Думаю, два часа у меня точно есть. Приезжаю домой и понимаю, что ключей у меня нет! А Ангелина на другом конце города и будет нескоро… В общем, я сел на пол и, к моему счастью, у меня, так как я снимаю влоги, был штатив для телефона. И снял пробы прямо в коридоре. На следующий день мне позвонили и сказали, что это полное попадание. Видимо, все получилось, потому что это произошло спонтанно и стресс мобилизовал меня что ли. Благодаря этому получились настоящие эмоции.

Сегодня выходит заключительный эпизод. Стоит ли зрителю ожидать чего-то необычного от Дениса, вашего персонажа?

Не буду раскрывать всех тайн, команда так долго трудилась и добивалась эффекта, чтобы к финалу зритель достиг определенной кондиции и максимального напряжения! Скажу лишь, что финал не разочарует. Хотя тем, кто читал книгу и знает сюжет, плюс-минус все уже понятно. К тому же тема очень острая, злободневная. И каждый по окончании сделает свои выводы.

Как вам работалось со столь опытными актерами? Бикович, Акиньшина, также Алексей Агранович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова – состав звездный!

Да, составчик мощный! Так получилось, что это мой шестой большой кинопроект, но когда я увидел состав, то подумал: “Блин, ну, наверное, нет”… А потом, когда мы все встретились, познакомились, то все сложилось и на площадке была дружеская атмосфера. С некоторыми, к тому же, я был знаком и раньше, по другим проектам. И у нас сложилась отличная работа с Милошем, он очень приятный человек, всем на площадке помогал, общался все время. В целом, получилось все очень классно и мне очень понравилось.

Какие у вас творческие и личные планы на ближайшее будущее?

Пару недель назад у меня вышла новая песня одновременно с клипом – “Последний танец”. Мы с режиссером Нурзаном Кузганбаевым сделали такую футуристичную историю, хотя снимали в Москве, но благодаря графике получилось создать нереальное пространство. Релиз мы отложили почти на месяц, но я понял, что нужно жить дальше. Я все-таки творческий человек. Творчество помогает справляться с внутренними переживаниями.

В данный момент я сконцентрирован на семье, на нашем малыше. Естественно, это самая главная тема нашей с Линой жизни. Я понял, что пока что все сферы, безусловно, теряют свою значимость в сравнении с этим. К тому же сейчас ложно что-то планировать. Я понял, что нужно сконцентрироваться на том, что я могу сделать полезного для своих близких. Например, вывезти Лину куда-то отдохнуть после беременности и родов. На месяц, минимум. А дальше посмотрим.