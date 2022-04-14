 

Мнение: Медведев цвета хаки

14.04.2022, 20:25, Разное
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Экс-президент и экс-премьер России, а ныне запремпред Совбеза Дмитрий Медведев, оказывается, не такой белый и пушистый, каким выглядел. Возможность вступления в НАТО Швеции и Финляндии, похоже, сильно раззадорила Медведева. И он написал в в своем Telegram-канале очень воинственный пост.

Дословно:

«Швеция и Финляндия со звериной серьёзностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально «под белы рученьки» – в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Своё Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.

И как мы должны на это реагировать? Ответ понятен: без эмоций, с холодной головой. Сколько стран в НАТО – тридцать или тридцать две, для нас в целом не так уж важно. Двумя меньше, двумя больше – при их значимости и населении большой разницы нет. Другое дело, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма.

И ещё. Нет смысла рассуждать, что если бы не специальная операция на Украине, то вопрос о вступлении этих стран в НАТО вообще бы не встал и ситуация была бы для России проще. Это не так. Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное – у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная.

Общественное мнение Швеции и Финляндии в вопросе о необходимости вступления в НАТО расколото примерно пополам. И это при максимальных усилиях доморощенных пропагандистов.

Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет – то, как говорится, «он сам пришёл».
Отсюда

Прочитал – задумался. Это сколько же денег потребуется на серьезное усиление группировки сухопутных сил и ПВО и на то, чтобы «развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива»? Россия – богатая страна. Поскребем по сусекам и наскребем? Сократим расходы на образование, здравохранение, сельское хозйство и пр.пр.пр. и наскребем. Наскребем?  Можно не сомневаться?  Или напрасно я не сомневаюсь?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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