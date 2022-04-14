Исследование: черный перец помогает в лечении рака груди
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По сообщению экспертов из Университета Тоямы, черный перец может быть полезен при борьбе с онкологией, а именно с тройным негативным раком молочной железы. Все благодаря содержанию в специи вещества пиперин.
Черный перец является одной из самых популярных приправ. Он улучшает вкус блюд, делает их слегка пикантными и острыми. Недавно было выяснено, что специя также полезна в борьбе с онкологией из-за содержания в ней пиперина.
По мнению специалистов, пиперин усиливает эффект от химиотерапии, но безопасная дозировка для людей еще не подобрана. Исследователи продолжают анализировать полезные свойства черного перца.
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