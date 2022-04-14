 

Исследование: черный перец помогает в лечении рака груди

14.04.2022, 20:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По сообщению экспертов из Университета Тоямы, черный перец может быть полезен при борьбе с онкологией, а именно с тройным негативным раком молочной железы. Все благодаря содержанию в специи вещества пиперин.

Черный перец является одной из самых популярных приправ. Он улучшает вкус блюд, делает их слегка пикантными и острыми. Недавно было выяснено, что специя также полезна в борьбе с онкологией из-за содержания в ней пиперина.

По мнению специалистов, пиперин усиливает эффект от химиотерапии, но безопасная дозировка для людей еще не подобрана. Исследователи продолжают анализировать полезные свойства черного перца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Володин рассказал о важности принятия законов прямого действия

01.03 / Виржини Эфира: “В безумии нет и не может быть никаких ориентиров”

19.05 / В России изменили процедуру регистрации по месту жительства и пребывания

27.03 / Мнение: Конармия

27.01 / Мнение: Украина готовится к войне с Россией?

25.02 / Nvidia ограничила производительность видеокарт третьей серии на территории РФ

16.01 / Ученые доказали полезность какао для когнитивных функций мозга

13.10 / Матвиенко предложила ввести в России единый стандарт жизни граждан

08.11 / В Москве построят 300 домов по программе реновации

04.10 / Анастасия Шубская порадовала подписчиков соблазнительным телом на пикантном фотоснимке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика