Исследование: черный перец помогает в лечении рака груди

По сообщению экспертов из Университета Тоямы, черный перец может быть полезен при борьбе с онкологией, а именно с тройным негативным раком молочной железы. Все благодаря содержанию в специи вещества пиперин.

Черный перец является одной из самых популярных приправ. Он улучшает вкус блюд, делает их слегка пикантными и острыми. Недавно было выяснено, что специя также полезна в борьбе с онкологией из-за содержания в ней пиперина.

По мнению специалистов, пиперин усиливает эффект от химиотерапии, но безопасная дозировка для людей еще не подобрана. Исследователи продолжают анализировать полезные свойства черного перца.