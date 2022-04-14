 

Свод антикризисных законопроектов Центробанка оказался мануалом к игре “Монополия”

14.04.2022, 20:11, Разное
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Центробанк совместно с Минфином разработал свод законопроектов для стабилизации экономики в условиях кризиса. Список из 15 правок и законов уже утвердило правительство на экстренном собрании.

Главным нововведением стал безусловный ежемесячный базовый доход в 1 тысячу рублей для россиян. Выплаты будут производиться уполномоченным органом под названием “Ведущий”. Помимо этого россиянам, совершившим административное нарушение финансового характера, будет избираться мера пресечения путем случайного выбора наказания из прописанных рестрикций Центробанка.

Изменения также коснулись и российских компаний, которые с 4 апреля будут отчислять роялти за использование инфраструктуры больших корпораций. За неимением средств на отчисление компанию объявят банкротом. На Московской бирже будет переформатирована секция с продажами акций, теперь у каждой компании будет только три пакета акций, это сделано для уменьшения влияния малозначительных инвесторов, занимающихся “короткими” продажами.

Параллельно с этим журналисты Forbes и выпускники ВШЭ проанализировали свод антикризисных законопроектов и пришли к выводу, что это инструкции из настольной игры “Монополия”, об этом также написала статью “Новая газета”. Представители Центробанка и лично Эльвира Набиуллина опровергли заявление журналистов, посоветовав заняться “реально важными делами”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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