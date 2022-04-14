Партия ОПЗЖ заявила о создании в Раде депутатской группы

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) приняла решение создать в Раде депутатскую группу, после того как деятельность фракции была приостановлена, сообщил один из лидеров партии Юрий Бойко.

«Мы, естественно, создадим группу, все наши депутаты, которые честно работают на страну, честно помогают людям, служат в теробороне, занимаются гуманитарными вопросами, они все в эту группу войдут. И эта группа будет продолжать работу во благо Украины», – сказал он в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины деятельность фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) будет приостановлена.

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