 

Спецоперация России на Украине началась по вине Запада – Лавров

14.04.2022, 19:22, Разное
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Не секрет, что еще до начала специальное военной операции по обеспечению безопасности мирных жителей Донецка и Луганска наша страна неоднократно обращалась к Вашингтону и Брюсселю с призывом об обмене гарантиями безопасности. Москва настаивала на том, что Киев должен сохранить нейтральный статус за счет отказа от членства в НАТО.

Руководство Североатлантического альянса отказалось от конструктивных переговоров с Россией, что по итогу привело к открытому конфликту с Украиной. В четверг, 14 апреля, министр иностранных дел Сергей Лавров возложил ответственность за спецоперацию на западные страны, передает RT.

Именно Запад, по мнению глава российского внешнеполитического ведомства, все эти восемь лет подталкивал Незалежную к противостоянию с нашей страной. Как сообщает телеканал “360”, глава МИД РФ подчеркнул, что США и Евросоюз все это время игнорировали действия властей Украины.

Речь идет о Минских соглашениях, которые были призваны завершить войну на Донбассе. Напомним, после Майдана 2014 года преступная киевская администрация пошла войной против мирных граждан тогда еще непризнанных ДНР и ЛНР. Ныне суверенные республики защищает Россия. Примечательно, что обязательства по прекращению конфликта взяли на себя сами украинские власти в рамках нормандского формата, однако позже отказались их выполнять.

Сергей Лавров отметил, что благодаря захвату военных документов в ходе спецоперации наша страна убедилась, что Киев готовился к войне против Донецка и Луганска.



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