Стало известно, почему Лиза Арзамасова не хочет брать фамилию мужа Ильи Авербуха

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые за долгое время дали совместное интервью российскому журналу и рассказали о личной жизни. В частности, 48-летний фигурист и хореограф признался6 что Лиза после свадьбы не захотела менять свою фамилию на его. Причина оказалась весьма прозаичной:

На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов, — отметил он в интервью изданию 7days.ru.

Однако Авербух не теряет надежды, что его 27-летняя супруга все-таки возьмет его фамилию в ближайшем будущем:

Мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух.

Напомним, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова познакомились на съемках шоу «Ледниковый период». В июле 2020 года HELLO.RU первым официально сообщил о романе. А уже в декабре пара в хорошем смысле слова удивила общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные сыграли свадьбу в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей.

Годом позже, 14 августа, у них родился сын Лев. Для Лизы ребенок стал первым, а у Ильи есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.