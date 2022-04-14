 

ИИ научили предсказывать побочные эффекты от новых лекарств

14.04.2022, 18:55, Разное
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Учеными из Соединенных Штатов Америки создана модель, которая предсказывает, какие побочные эффекты будут наблюдаться при приеме разработанных лекарственных препаратов и как организм отреагирует на совместный прием известных и новых средств.

Эксперты проанализировали данные, полученные от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Далее была проведена группировка информации для создания связи между средствами и побочными эффектами от их применения.

В итоге была создана уникальная система на основе искусственного интеллекта, которая позволит быстро определить, можно ли проводить комбинированную терапию указанными препаратами или нет.



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