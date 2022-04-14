Госдума переводит документооборот на шрифт Comic Sans

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за запрета на использование шрифта Times New Roman в России нижняя палата парламента будет вынуждена искать ему альтернативу. В качестве временной замены документооборот Госдумы будет переведёт на шрифт Comic Sans.

Среди достоинств Comic Sans эксперты отмечают его эргономичность, удобство для прочтения и небольшой расход чернил при печати. При этом он может использоваться не только для составления текста законопроектов, но и для указов президента, федеральных министров и других чиновников высшего уровня. Вслед за Госдумой на новый шрифт могут перейти также Совет Федерации, правительство, МИД и российские университеты.

Одновременно с этим российские специалисты начали работу над созданием нового шрифта, использование которого не смогут запретить американские правообладатели. Разработку ведёт Исследовательский центр типографских шрифтов в Сколково, стоимость проекта по предварительным оценкам составляет до 150 млрд рублей. Новый шрифт, на который в будущем перейдут отечественные госструктуры, получит название «Время новых Романовых» и будет иметь оригинальный и ни с чем не сравнимый дизайн.

Первым официальным документом, исполненном в новом шрифте, стал указ спикера «О переводе документооборота на шрифт Comic Sans».

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