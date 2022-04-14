Вопрос дня: По каким центрам принятия решений в Киеве могут быть нанесены удары?
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Вооруженные силы РФ могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве после попыток диверсий и обстрелов российских населенных пунктов. Об этом ранее предупредил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В столице Украины находится более десяти объектов, которые могут стать целью ракетных ударов.
Военные центры принятия решений:
1) Министерство обороны Украины – Воздухофлотский проспект, дом №6;
2) Генеральный штаб ВСУ – Воздухофлотский проспект, дом №6;
3) Главное управление разведки Минобороны Украины – ул. Электриков, дом №33 (ранее в том районе уже наносились удары);
4) Штаб Сухопутных войск ВСУ – ул. Дегтяревская, дом №19;
5) Служба безопасности Украины – ул. Владимирская, дом №33;
6) Министерство внутренних дел – ул. Академика Богомольца, дом №10;
7) Государственная пограничная служба – ул. Владимирская, дом №26;
8) Главное управление Национальной гвардии Украины – ул. Святослава Храброго, дом №9А.
Политические центры принятия решений:
1) Ставка Верховного главнокомандующего, предположительно, расположена в бункерах офиса президента Украины в Киеве на ул. Банковой, дом №11. Еще один бункер может находиться в плоскости станции метро Арсенальная – это самая глубокая станция Европы;
2) Верховная Рада Украины – ул. Грушевского, дом №5;
3) Кабинет министров Украины – ул. Грушевского, дом №12/2.
Теги:
Украина
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спецоперация
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ВСУ
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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