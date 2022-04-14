 

В ЦБ предупредили о возможной потере половины капитала банками России

14.04.2022, 18:10, Новости дня
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Потеря половины капитала российского банковского сектора в настоящее время представляется вполне вероятным сценарием, но запаса прочности хватит, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ходе выступления в Госдуме.

«Потеря половины капитала банковского сектора – она представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», – цитирует ТАСС Тулина.

Он сообщил, что на 1 января 2022 года капитал банковского сектора составлял около 12,5 трлн руб., при этом запас прочности – около 7 трлн руб.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий призвала избавляться от существующего в РФ «банковского рабства».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего добивается Центробанк неожиданными решениями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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