В ЦБ предупредили о возможной потере половины капитала банками России

Потеря половины капитала российского банковского сектора в настоящее время представляется вполне вероятным сценарием, но запаса прочности хватит, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ходе выступления в Госдуме.

«Потеря половины капитала банковского сектора – она представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», – цитирует ТАСС Тулина.

Он сообщил, что на 1 января 2022 года капитал банковского сектора составлял около 12,5 трлн руб., при этом запас прочности – около 7 трлн руб.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий призвала избавляться от существующего в РФ «банковского рабства».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего добивается Центробанк неожиданными решениями.

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