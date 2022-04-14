Где в Москве можно купить самые дешевые квартиры

Специалисты сервиса “Домклик” от “Сбера” провели исследование столичного рынка недвижимости и выяснили, где в Москве можно купить самое дешевое жилье как в первичном, так и во вторичном фонде.

Оказалось, что среди однокомнатных квартир в новостройках наиболее бюджетные варианты встречаются в районе Митино. Здесь новую однушку площадью 24 метра квадратных можно приобрести по цене от 5,73 миллионов рублей. Вслед за Митино в тройку наиболее дешевых районов в данной категории жилья вошли Южнопортовый и Крюково.

Если же рассматривать к покупке однокомнатную квартиру во вторичном фонде, то наиболее доступные варианты можно найти в Левобережном районе, где цена жилья площадью 19 метров квадратных начинается от 6,36 миллионов рублей. Следом по доступности вторички названы Нижегородский и Молжаниновский районы столицы.

Что касается двухкомнатных квартир, то наиболее дешевую первичку можно приобрести в Южном Бутово, Преображенском и Перово. Как сообщает “РБК Недвижимость”, самое бюджетное жилье в этой категории стоит 9,19 миллионов рублей при площади 51 метр квадратный. Во вторичном фонде самые экономичные двушки можно приобрести в Капотне (от 9,79 миллионов за 46 метров квадратных), Внуково и в районе Восточный.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что цены на квартиры в Москве взлетели из-за подорожания стройматериалов.