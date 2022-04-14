 

Песков назвал место для новых переговоров России и Украины

14.04.2022, 17:55, Разное
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Россия и Украина провели уже несколько раундов переговоров после начала специальной военной операции по обеспечению безопасности суверенных республик Донбасса. Стороны пока что не достигли существенных результатов. Меж тем, Москве и Киеву удалось решить некоторые гуманитарные вопросы.

Встречи делегаций проходили как в дистанционном формате, так и очно. В конце прошлого месяца представители Москвы и Киева провели переговоры с глазу на глаз в турецком Стамбуле. И вот официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил место для очередного диалога сторон.

По его словам, делегации России и Украины могли бы встретиться вновь в Белоруссии. Союзную республику чиновник назвал прекрасной площадкой для переговоров по решению вопросов, связанных со спецоперацией.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова слушать мнение Киева. Об этом чиновник заявил в четверг, 14 апреля, во время общения с журналистами. Как сообщает издание LIFE, в ходе брифинга он затруднился назвать дату потенциальных переговоров.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на данном этапе нет понимания, когда делегации вновь смогут начать диалог. По его словам, Россию устраивает встреча на территории Белоруссии, однако позиция Украины на это счет еще неизвестна.



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