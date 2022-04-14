 

Екатерина Варнава поздравила своего возлюбленного Александра Молочникова с юбилеем

14.04.2022, 17:45, Разное
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Сегодня, 14 апреля, Александру Молочникову исполнилось 30 лет. По этому случаю его девушка, актриса и ведущая Екатерина Варнава опубликовала несколько совместных романтических фото в социальных сетях и сопроводила их ироничным и одновременно трогательным поздравлением:

30 лет назад 14 апреля родился мой парень Саша Молочников. Я бы даже сказала… Хотя нет, я все правильно сказала… У меня есть парень, самый крутой на свете. С ним очень и очень непросто, но по счастливой случайности только он делает меня счастливой…. и еще «Биркин». За эти два года, что мы вместе, я привыкла поздравлять тебя в какой-то шуточной форме и вываливать все сердечные, ми-ми-мишные сюсюканья исключительно лично (причем ни ты ни я этого не любим, но терпим, потому что любим). Но сегодня я хочу написать здесь, как я тебя люблю и как горжусь, восхищаюсь и ценю. Ты самый восхитительный, невероятно амбициозный. Мужчина, талантливейший режиссер, ну, и актер… Чуть хуже. Ты верный друг, мне всегда интересно с тобой, даже когда ты говоришь только о себе. Я столькому учусь у тебя и мне так важно, что именно сегодня, когда мир перевернулся, ты рядом… Это то, что придает мне сил и веры. Ты настоящий смелый ЧЕЛОВЕК. Мы редко ругаемся (и, честно говоря, только когда работаем вместе), но это самые тупые выяснения отношений. Очевидно, мы не умеем с тобой ругаться вообще и, перефразируя слова великих, для других, возможно, мы не можем похвастаться мудростью глаз… Или умелыми жестами рук… Но нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Главное, чтобы не замыкался круг, и нам не было никогда страшно что-то менять… Хотя бы в себе. С днем рождения, любимый. Твоя Катя.

Напомним, о романе актрисы и режиссера стали говорить летом 2020 года. Екатерина и Александр подтвердили свои отношения лишь в октябре, появившись рука об руку на красной дорожке кинофестиваля “Кинотавр”, однако от публичных комментариев на тему личной жизни они отказывались. Заставить их прервать молчание смогла только Ксения Собчак – в одном из своих выпусков она расспросила влюбленных о статусе их отношений (как минимум потому, что актриса и режиссер дали ведущей интервью в одной и той же квартире с разницей в несколько месяцев).

Весной прошлого года Екатерина порадовала подписчиков новыми кадрами с избранником, сделанными на премьере фильма Александра “Скажи ей”. Тогда же в сети обсуждали новые подробности романа двух звезд, которые стали известны благодаря новому выпуску Comedy Club с учатием влюбленных и интервью Молочникова YouTube-каналу “Попутчики”. А в середине мая влюбленные дали первое совместное интервью. В июле, в День семьи, любви и верности актриса публично призналась режиссеру в любви.



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