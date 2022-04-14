 

Смольный решил задействовать ботов для работы с недовольными транспортной реформой

14.04.2022, 17:34, Разное
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С 1 апреля в Петербурге стартовала транспортная реформа, запущенная городским правительством. Новая модель транспортного обслуживания (НМТО) уже внесла свои коррективы в привычную городскую систему, в связи с чем горожане столкнулись с множеством сложностей. Петербуржцы стали массово писать жалобы на странице Комитета по транспорту во «ВКонтакте».

Кроме простых граждан транспортную реформу раскритиковали муниципальные депутаты и эксперты. Мундеп Светлана Дмитриева сообщила, что нововведения могут создать неудобства для пожилых людей, которым сложно привыкнуть к новым условиям при передвижении по городу на большие расстояния.

Однако чиновники вместо реального решения проблем и диалога с горожанами выбрали иной путь. Они попытались смягчить ситуацию, подключив к ответам недовольным гражданам в социальных сетях ботов. Явно фейковые страницы с однотипным содержанием были использованы в официальном сообществе Комитета во «ВКонтакте», пишут СМИ.

Журналисты собрали примеры постов, при комментировании которых, вероятнее всего, были задействованы боты, которые оставляли свои ответы под записями о транспортной реформе на страницах в соцсетях.

Также работникам СМИ с помощью специального сервиса удалось отследить активность вероятных ботов. Программа может выдавать не совсем точные сведения, однако тип сообщений, время публикации и общее содержания говорят о том, что сообщения, скорее всего, отправлялись с фейковых страниц. Интересно, что эти якобы «обычные петербуржцы», вступая в диалог с живыми людьми, в основном, оправдывали ошибки Смольного. Причем они находили оправдание работникам администрации не только за провал транспортной реформы, но и за другие проблемы, например, за ямы на дорогах и разрушение объектов культурного наследия.

Журналисты особо отметили пользователя с именем Кирилл Филиппов, активно продвигавшего позитивную повестку, связанную с деятельностью администрации губернатора Александра Беглова.

Интересно, что все предполагаемые боты «работали» примерно в одно время, причем задействованы они все были именно в апреле.

Стоить отметить, что предполагаемые боты были в курсе всех последних городских событий, к тому же они знают все правительственные интернет-ресурсы и хорошо разбираются в документах, заметили журналисты.

Можно сделать вывод, что чиновники Смольного решили задействовать ботов для отработки недовольства реформой вместо того, чтобы реально улучшать ситуацию с общественным транспортом. Однако такой путь многим видится безрезультатным, так как доверие граждан будет потеряно окончательно и бесповоротно.



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