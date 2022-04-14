 

Bласти Нидерландов потребовали от компаний отказаться от оплаты газа в рублях

14.04.2022, 16:47, Новости дня
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Правительство Нидерландов не позволит местным компаниям оплачивать в рублях поставки российского газа, поскольку считает требования РФ нарушением санкций Евросоюза, сообщило Bloomberg.

«Правительство Нидерландов согласно с заключением Европейской комиссии. Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться на эти условия», – сообщил представитель министерства экономики и политики в области климата страны  Bloomberg, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.

До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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