При каком условии США перестанут подогревать конфликт на Украине: объяснил Песков

Как известно, еще до начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса Москва обращалась к Вашингтону и Брюсселю с предложениями по обмену гарантиями безопасности. Россия настаивала на отказе Украины от членства в НАТО, однако получила отказ. Когда разгорелся конфликт между двумя странами, стало очевидно, что Киеву не светит место в Североатлантическом альянсе.

Меж тем, члены военно-политического блока продолжают оказывать помощь Незалежной, а если совсем точно, делают все возможное для затягивания спецоперации. Особняком в этом деле стоит, конечно же, США.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях Вашингтон откажется от поддержки Киева. Он высказал свое мнение в четверг, 14 апреля, во время брифинга. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, чиновник отметил, что сейчас действия американских властей лишь усугубляют положение на Украине.

По словам официального представителя Кремля, проблема заключается в поставках вооружения на территорию Незалежной. Однако США могут делать шаг к нормализации конфликта, считает Дмитрий Песков.

Для этого, по его словам, необходимо выполнить всего два условия. Прежде всего, Вашингтон должен сам пожелать “мира и стабильности” в Европе. Кроме того, американцы могли бы призвать Киев к выполнению условий, четко сформулированных Москвой.