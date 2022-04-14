Ушел от жены к юной студентке и пристрастился к выпивке: как живет сыгравший Дукалиса Сергей Селин

Сейчас Сергея Селина знает в лицо практически каждый телезритель. Актер может похвастаться успешной карьерой, огромным количеством поклонников и популярностью, но такой его жизнь была далеко не всегда. Сергей рос в небогатой семье, где на один только футбольный мяч копили несколько месяцев, и преодолел немало трудностей на пути к мечте стать актером.

Будущий артист грезил об актерской карьере с детства, поэтому сразу после школы отправился штурмовать театральные вузы. Несколько лет Селин проваливал экзамены и получал одни отказы, а потом ему все-таки удалось добиться своего. Сергей окончил ЛГИТМиК к 27 годам и вскоре дебютировал в кино. Первые проекты не принесли актеру популярности, но все изменилось, когда его случайно заметил Александр Рогожкин.

Режиссер подошел к артисту, когда тот отдыхал в кафе при “Ленфильме” вместе с Александром Лыковым. Сергея утвердили на роль Дукалиса в “Улицах разбитых фонарей”, но он даже не ожидал, что проект будет иметь такой успех. Уже на следующее утро после премьеры к Селину на улице сбежалась целая толпа. В тот момент он понял, что стал звездой.

После окончания съемок в “Улицах разбитых фонарей”, артист еще долго воплощал образ своего героя в продолжениях проекта. Много лет зрители видели в актере только Дукалиса и так же обращались к нему на улицах. Однако за последние несколько лет Сергей отошел от этого образа, сыграв еще много ярких ролей. Сегодня Селин по-прежнему остается востребованным актером и может похвастаться внушительной армией поклонников.

В личной жизни Сергею Селину повезло не меньше, чем в карьере. Свою первую избранницу, Ларису Салтыкову, артист встретил еще в молодости, когда в очередной раз пробовал поступить в театральный. Эта попытка оказалась удачной, к тому же, встреча с Ларисой через несколько лет обернулась свадьбой. В 1987 году у супругов родился сын Прохор.

Союз не был идеальным, но продлился больше 20 лет. У Сергея случались интрижки на стороне, а они с женой с годами все больше отдалялись друг от друга и жили почти как соседи.

Селин не раз предлагал жене развестись, но они оттягивали этот момент. А потом, спустя 20 лет брака, в жизни актера появилась другая девушка.

Судьбоносная встреча состоялась на мероприятии в Академии МВД. Актер обратил внимание на одну из студенток и попросил у нее номер телефона. На тот момент Сергею было уже за 40, а Анне не успело исполниться и 18. Около двух лет их общение не выходило за рамки дружеских, но потом Селин все-таки решился на первый поцелуй. Со временем артист понял, что серьезно влюбился.

К моменту, когда у них с Анной уже завязались отношения, Сергей успел разойтись с женой. Актер оставил экс-супруге две квартиры, продолжил ей финансово помогать и взял на себя обязанности по оплате учебы сына. Артист не только достойно завершил прошлые отношения, но и стал по-настоящему счастливым в новом браке.

Анна и Сергей вместе уже больше 12 лет. Супруга не только подарила актеру двоих детей, но и стала для него поддержкой во всем и всегда. Именно супруга помогла Селину в период пандемии, когда его накрыло депрессивное состояние из-за трудностей с работой.

Во время самоизоляции у артиста, как и у многих других, начались перебои в работе. У Сергея были накопления, чтобы содержать семью, однако это не уберегло его от тревожных мыслей. В результате актер начал прикладываться к бутылке. Избавиться от пагубного пристрастия Селину помогли жена и дети, а теперь у него и вовсе нет времени на выпивку. У артиста полно работы как в творческой карьере, так и в бизнесе, которым он занимается уже много лет.