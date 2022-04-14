Мнение: Самая богатая часть общества, индивидуальный пенсионный возраст и численность населения

1. В комментариях читатели спорят о том, насколько богаты пенсионеры при капитализме:

ogon_777: При капитализме люди возрастом 50+ – всегда самая богатая часть общества. Так и в России сейчас.

markela: Особенно пенсионеры с пенсией 12 тысяч. Если учесть, что средний класс – это 17 тысяч, то пенсионеры как сыр в масле катаются.

ogon_777: 70% пенсионеров получает пенсию 20 тысяч + куча льгот. А добрая треть 40+ тысяч (пенсионеры-силовики, северяне, получатели второй корпоративной пенсии и т.п.). Половина пенсионеров работает, и в большинстве на хороших местах с хорошими доплатами за стаж и выслугу. И именно пенсионерам принадлежит большинство арендной жилой и коммерческой недвижимости, компаний и корпораций, а также руководящих и просто хороших должностей в стране, а также накоплений на банковских счетах. Большинство миллионеров и миллиардеров пенсионеры.

markela: У моей свекрови 15 тысяч и нет никаких компаний и корпораций, не знаю как бы она жила, если бы не мы, у подруги 12 тысяч, тоже нет накоплений и руководящих должностей. Можно подумать, что все пенсионеры живут в Москве.

ogon_777: А вы не судите о правиле по исключениям. В любой капиталистической стране большинство капиталов, доходов и собственности у пенсионеров. То, что не у вас конкретно, никак на это не влияет.

markela: Вы посмотрите данные Росстата по размерам пенсий по регионам. Может в Москве большинство благ у пенсионеров, но за МКАДом тоже есть жизнь.

ogon_777: За последние 15 лет я около 25 раз бывал в Краснодарском крае и Крыму, всегда в разных мини-отелях, домах-отелях и больших отелях. Владельцами абсолютно всех были люди 55+ лет, нередко 80 лет.

https://olegmakarenko.ru/2384266.html?thread=849812106#t849812106

2. В России продолжают строить планы дальнейших реформ пенсионной системы. В частности, предлагают вернуть возраст выхода на пенсию к сталинским временам. Лично я уверен, что в какую бы строну ни свернула мысль законодателей, наша оппозиция будет дружно пиариться на этой теме:

https://www.rbc.ru/economics/01/04/2022/62459cd39a7947da18828b43

Действующая в России система обязательного пенсионного страхования требует усовершенствования, считает финансовый омбудсмен Юрий Воронин. Среди его предложений — индивидуализация пенсионного возраста и пересмотр пенсионной формулы… <…>

Среди вариантов — замена единого пенсионного возраста продолжительностью стажа или возврат к индивидуальной оценке утраты трудоспособности. Такая оценка существовала в 1920–1930-х годах, когда пенсию давали по итогам медицинского освидетельствования, которое подтверждало, что человек больше не может работать.

3. Численность населения России оказалась выше ожидаемого:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/naselenie-rossii-vyroslo-na-2-mln-chelovek-6251e44c78501c7bec6b49f8

Численность населения России по предварительным итогам переписи по состоянию на 1 октября 2021 года составила 147 млн человек, сообщили в Росстате.

Окончательные данные будут опубликованы в мае текущего года. Итоговое значение численности населения может быть скорректировано на 0,2-0,3% (на 400-500 тыс. человек) в большую или меньшую сторону.

Это примерно на 1,2 млн человек выше значений, которые можно определить исходя из оперативной информации информации Росстата на момент переписи (1 октября 2021 года).

Официально на 1 января 2022 года численность населения России определялась в 145,478 млн человек, на 1 января 2021 года — 146,171 млн человек.

Когда в течение времени накапливается ошибка в статистических данных, это нормально. Обычно ошибка именно в меньшую сторону. Для корректировки данных и проводят перепись населения, иначе в ней смысла бы не было.

Но радует еще и то, что со времени предыдущей переписи, которая прошла в 2010 году, численность населения России (с учетом Крыма) возросла на 2 млн человек. По итогам предыдущей переписи по состоянию на 1 октября 2010 года в России проживало 145,141 млн человек (данные актуальны с досчётом населения Крыма).