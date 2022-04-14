 

“Первый Оскар”: Юлия Пересильд, Алексей Учитель и другие на премьере фильма в Москве

14.04.2022, 16:25, Разное
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Вчера в столичном кинотеатре “Художественный” состоялась премьера экшн-драмы Сергея Мокрицкого “Первый Оскар”, в основу которого легла реальная история съемок документального фильма “Разгром немецких войск под Москвой” в 1941 году. Эта лента была удостоена первой в истории “Оскара” награды за Лучший документальный фильм, и именно этот “Оскар” стал первым для отечественных кинематографистов. 

Со сцены “Художественного” фильм представили продюсеры Наталья Мокрицкая и Вадим Верещагин, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, актеры Андрей Мерзликин, Сергей Пускепалис и другие.

Фильм “Первый Оскар” – это фильм о любви. О любви к женщине, о любви к профессии. Работа кинооператора во время боевых действий крайне неуместна. Война и творчество – два разных полюса человеческой деятельности. Но потом, после войны, оказывается, что именно работа хроникеров является очень важной. Как же мучительно им было решать, что есть правда о войне – шеренги марширующих солдат или слезы медсестер и матерей. Но их глазами мы видим историю, – рассказывает режиссер Сергей Мокрицкий.

Съемочная группа фильмаТихон ЖизневскийАндрей Мерзликин с женой Анной ОсокинойНаталья Мокрицкая и Федор Лавров

В главных ролях в фильме снялись молодые звезды Тихон Жизневский (“Майор Гром: Чумной доктор”, “Огонь”, “Топи”), Антон Момот (“Братство”) и Дарья Жовнер (“Теснота”, “Доктор Лиза”, “Медиатор”). Также в фильме сыграли зарубежные актеры – номинант на премию “Оскар” Майкл Лернер (“Бартон Финк”) и Остин Бэсис (сериалы “Родина”, “Люцифер”, “Красавица и чудовище”).

Для меня выбор актеров всегда мучительное и ответственное мероприятие, – признается режиссер Сергей Мокрицкий.  – Исполнители главных ролей Дарья Жовнер, Антон Момот и Тихон Жизневский подошли к работе ответственно и творчески. Несмотря на морозы, на физически тяжелые и порой опасные съемки, работать с ними было легко. Сейчас трудно предугадать реакцию главного нашего судьи – зрителя. Но совесть нашей съемочной группы чиста. Все без исключения члены коллектива “Первого Оскара” самоотверженно работали и во время сильных морозов, и во время обильных снегопадов. 

Среди гостей премьеры были замечены: Владимир Мединский, Антон Златопольский, Ольга Галактионова, Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Ситора Алиева, Светлана Камынина, Вячеслав Тельнов, Юлиана Слащева, Гавриил Гордеев, Ирина Безрукова, Владимир Хотиненко, Татьяна Геворкян, Анна Александрова и другие.

Екатерина Филиппова и Алексей УчительЮлия ПересильдВладимир МединскийГавриил ГордеевТатьяна ГеворкянИрина БезруковаСветлана Камынина



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