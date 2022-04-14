 

«Фотографировать только на выходных» – Госдеп обязал Apple ввести новые ограничения на iPhone россиян

14.04.2022, 16:11, Разное
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Государственный департамент США выдал предписание компании Apple ограничить часть функций в смартфонах россиян.

С 15 апреля пользователи iPhone из России смогут проводить фото и видеосъёмку только по выходным и праздничным дням.

– Теперь каждый россиянин, который не сможет снять сторис или сделать фотографию, будет ещё раз задумываться о политике своей страны. Пока Москва не отступится от своих замыслов и не вернётся в русло нормальной политики, все 25 миллионов владельцев iPhone в России не смогут полноценно использовать свои устройства, – заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В ближайшее время аналогичные ограничения могут быть введены компанией Google. В этом случае камеры будут заблокированы на всех смартфонах с операционной системой Android. МИД России уже осудил действия США и пообещал подготовить жалобу в ВТО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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