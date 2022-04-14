 

Мнение: Новые нежелательные организации

14.04.2022, 15:55, Разное
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8 апреля 2022 г. Министерство юстиции России принудительно исключило (https://minjust.gov.ru/ru/events/48807/) из ЕГР 15 представительств представительств МОО и иностранных НГО.

Среди них:

⛔️Фонд Карнеги за Международный Мир (США)

⛔️«МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ ЛИМИТЕД» (Британия)

⛔️«Хьюман Райтс Вотч, Инк.» (США)

⛔️«Фонд Фридриха Науманна за свободу» (Германия)

⛔️Союз «Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия) в РФ

⛔️Представительство союза «Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия) в Санкт-Петербурге

⛔️ОО «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия)

⛔️Филиал ОО «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» в Москве

⛔️«Фонд Ханнса Зайделя» (Германия)

⛔️«Фонд Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Германия)

⛔️Фонд имени Генриха Бёлля (Германия) в РФ

⛔️Немецкое научно-исследовательского сообщество

⛔️«Фонд Ага Хана» (Швейцария)

⛔️Ассоциация «Вспульнота Польска»

⛔️Корпорация «Институт Международного образования, Инк.» (США)

https://t.me/boris_rozhin/42279 – цинк

Особенно рад за "Фонд Эберта". Несколько лет писал, что его надо закрыть.

Источник: Colonel Cassad



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