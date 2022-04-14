Мнение: Новые нежелательные организации
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8 апреля 2022 г. Министерство юстиции России принудительно исключило (https://minjust.gov.ru/ru/events/48807/) из ЕГР 15 представительств представительств МОО и иностранных НГО.
Среди них:
⛔️Фонд Карнеги за Международный Мир (США)
⛔️«МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ ЛИМИТЕД» (Британия)
⛔️«Хьюман Райтс Вотч, Инк.» (США)
⛔️«Фонд Фридриха Науманна за свободу» (Германия)
⛔️Союз «Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия) в РФ
⛔️Представительство союза «Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия) в Санкт-Петербурге
⛔️ОО «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия)
⛔️Филиал ОО «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» в Москве
⛔️«Фонд Ханнса Зайделя» (Германия)
⛔️«Фонд Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Германия)
⛔️Фонд имени Генриха Бёлля (Германия) в РФ
⛔️Немецкое научно-исследовательского сообщество
⛔️«Фонд Ага Хана» (Швейцария)
⛔️Ассоциация «Вспульнота Польска»
⛔️Корпорация «Институт Международного образования, Инк.» (США)
https://t.me/boris_rozhin/42279 – цинк
Особенно рад за "Фонд Эберта". Несколько лет писал, что его надо закрыть.
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Источник: Colonel Cassad
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