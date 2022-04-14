 

Стареть с Прохором – Личное мнение

14.04.2022, 15:50, Разное
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Есть люди, которые даже после атомной войны выживут. Прохор Шаляпин, вызывающий иногда у меня просто восторг, придумал гениальный бизнес — открыть дома престарелых.

«Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным» — это рабочее название элитной сети пансионатов для пожилых людей.


Фото: Соцсети

Что я там говорила про Армагеддон? Ах, да: Прохор выживет в любой кризис, ведь его идея гениальна.

Кто-то любит молодость, кто-то — старость. Полный пансионат пожилых людей — Прохор там сможет не только отдохнуть душой, общаясь с пенсионерами, но возможно даже на ком-нибудь женится.

Нет, ну а чего? Жениться он любит.

«Есть и за 90 подружки у меня, которые себя считают еще аля-улю и пошла вперед, понимаешь?», — увлечённо заявил Прошка.

Понимаем, Прош, понимаем. И за 90, значит, аля-улю.

«А сколько можно вообще работать? Человек, что, до гробовой доски должен работать?», — резонно рассуждает Прохор, правда не совсем понятно, кого подразумевая — то ли себя, то ли пожилых людей.

Дело — за малым, осталось найти спонсоров.

«Деньги нужны, потому что мне на жизнь-то есть, я не жалуюсь. Но вот на дома и, понимаете, нету. Откуда?»

По-моему, дело стоящее, прибыльное. Очень надеюсь, что Прохор доведёт его до конца и сам встретит старость в таком пансионате.

Источник: Лена Миро



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